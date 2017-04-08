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Сценарий новой "Дюны" напишет автор "Форреста Гампа" Автор "Форреста Гамп

, ИА "Амител"
Режиссером назначен канадец Дени Вильнев

Сценарист Эрик Рот примет участие в работе над новой экранизацией книги Фрэнка Герберта "Дюна", которую снимет канадский режиссер, автор "Прибытия", "Пленницы" и "Враг" Дени Вильнев.

Рот получил широкую известность за картины "Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджемина Баттона", "Али", "Мюнхен" и другие.  Рот является лауреатом премии "Оскар".

"Дюна" — первый роман Герберта из фантастической саги "Хроники Дюны". Он посвящен борьбе могущественных кланов за песчаную планету Арракис — единственное место, где есть очень ценное вещество, позволяющее путешествовать сквозь пространственно-временной континуум.

"Дюна" была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на "Дюну" в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента "Прибытие", а в 2017 году осенью в прокате появится "Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.

 


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