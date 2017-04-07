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Самолет с испанскими королем и королевой, летящий на родину из Японии, приземлится в новосибирском аэропорту Толмачево вечером в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщает издание "НГС.Новости" со ссылкой на группу городских споттеров (или авиапапарацци) в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что воздушное судно пройдет дозаправку и вместе с этим заберет испанскую делегацию, которая в данный момент находится в Новосибирске с официальным визитом.

"Сегодня, 7 апреля, в Новосибирске в 21:05 местного времени на дозаправку сядет самолет правительства Испании пролетом из Японии на родину. Бортовой номер 45-50, возле левой пассажирской двери королевская "печать" (герб). Тип самолета А310-300", — цитирует издание сообщение споттеров.

Агентство Regnum подтверждает, что королевская чета с 3 апреля пребывала в Токио с официальным визитом в рамках своего первого турне в Азию. После этого испанский король Филипп VI и его супруга королева Летисия прибудут в Новосибирск.

Данных о том, будут ли спускаться король и королева с трапа ради прогулки, нет. Издание предполагает, что в городе к ним присоединятся посол Королевства Испания в России Игнасио Ибаньес Рубио, а также почетный консул Королевства Испания в городе Новосибирске Пабло Гастон Ди Тата Франсия.

Подчеркивается, что отец действующего короля Испании Хуан Карлос со своей супругой Софией тоже были проездом в Новосибирске в 1984 году. Программа визита королевской четы находится в архиве городского музея.