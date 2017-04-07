Фото: barnaul.org
Эскизы, которые были разработаны в Барнауле специально для праздничных плакатов ко Дню Победы, опубликовала городская администрация.
Согласно предложению комитета по строительству, архитектуре и развитию города, в рамках праздничного оформления краевой столицы предлагается использовать изображения орденов и медалей военных лет, георгиевской ленты, Вечного огня, лавровой ветви и праздничного салюта.
Также предполагается использовать фотографии военных лет.
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Что касается цветовой гаммы, то она выполнена в красно-ало-золотистых тонах. Фотоматериалы рекомендуется размещать в серо-голубых цветах.
Баннеры и плакаты предлагается размещать на центральных магистралях краевой столицы и главных площадях.
Активная фаза размещения декоративных элементов выпадет на период с 14 по 28 апреля.
Комментарии
Баннеры и плакаты это неплохо, но почему на похоронах ветеранов ВОВ нет оркестра от военкомата, нет представителей не только этого ведомства, но и властей. Никто не забыт, ничто не забыто...