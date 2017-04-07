Фото: programs-tv.ru
Жители Алтайского края и Республики Алтай питают наибольшую любовь к шансону в стране.
Как показало исследование, проведенное "Яндексом", в целом в стране интерес к подобному репертуару снизился.
"По данным Яндекс.Музыки, в 2017 году по сравнению с 2014 годом популярность шансона снизилась в два раза – речь о доле прослушиваний шансона в общем потоке. Если смотреть интерес к шансону отдельно по регионам, то большая доля шансона от общего числа прослушиваний в Сибири и на Урале: Курганская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Алтай, а меньше всего — на Кавказе: Ингушетия, Чечня, Дагестан", — говорится в сообщении.
Также по итогам исследования составлен ТОП-13 городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушиваний на Яндекс.Музыке. Примечательно, что если вписывать интерес жителей двух Алтаев к шансону в топ городов-миллионников, то эти два региона заняли бы первое место.
Список же мегаполисов выглядит так:
- Красноярск
- Челябинск
- Омск
- Пермь
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Волгоград
- Ростов-на-Дону
- Нижний Новгород
- Самара
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
Комментарии
Разве русский шансон это музыка? Французский шансон - это музыка, а у нас шансоном почему то обозвали гнусавые вопли сидельцев и тех кто мечтает туда попасть, особенно меня убивает когда из машин доблестных сотрудников МВД орет "хоп мусорок" и тому подобная ересь, видимо стремятся в места не столь отдаленные сотрудники, мечтают просто