Фото: programs-tv.ru

Жители Алтайского края и Республики Алтай питают наибольшую любовь к шансону в стране.

Как показало исследование, проведенное "Яндексом", в целом в стране интерес к подобному репертуару снизился.

"По данным Яндекс.Музыки, в 2017 году по сравнению с 2014 годом популярность шансона снизилась в два раза – речь о доле прослушиваний шансона в общем потоке. Если смотреть интерес к шансону отдельно по регионам, то большая доля шансона от общего числа прослушиваний в Сибири и на Урале: Курганская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Алтай, а меньше всего — на Кавказе: Ингушетия, Чечня, Дагестан", — говорится в сообщении.

Также по итогам исследования составлен ТОП-13 городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушиваний на Яндекс.Музыке. Примечательно, что если вписывать интерес жителей двух Алтаев к шансону в топ городов-миллионников, то эти два региона заняли бы первое место.

Список же мегаполисов выглядит так: