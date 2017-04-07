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СК поделился подробностями допроса мужчины, которого подозревают во взрыве рядом со школой в Ростове-на-Дону. По словам предполагаемого виновника происшествия, он пошел на данный шаг из ревности, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что причиной взрыва был бытовой конфликт.

В сообщении следователей сказано, что у злоумышленника с пострадавшим были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Виновник ЧП знал образ жизни потерпевшего, его маршрут движения на работу и домой. Он решил убить мужчину с помощью самодельной взрывчатки.

По данным Следственного комитета, злоумышленник дождался, пока его "конкурент" выйдет из дома, а затем оставил самодельную взрывчатку, замаскированную под фонарик, на пути его следования. Также следователи отмечают, что мужчина специально оставил устройство включенным, чтобы жертва обратила внимание на светодиоды.

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Напомним, взрыв у школы №5 произошел утром в четверг, 6 апреля. В результате подрыва самодельного взрывного устройства пострадал подобравший подозрительный предмет мужчина. В данный момент он находится в больнице с тяжелыми травмами — ему оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой.