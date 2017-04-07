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Смоленские следователи проведут проверку в поликлинике города Гагарина по факту смерти женщины, чье тело врач увидел лишь на следующее утро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления СК Нину Василькову.

Она рассказала, что 51-летняя жительница деревни Токарево отправилась в районный центр на прием к врачу, у которого наблюдалась после перенесенного четыре года назад инсульта. Позже соседи женщины забеспокоились, что она не вернулась домой, и позвонили ее родным в Москву. Родственники сразу же приехали и уже в ночь на четверг, 6 апреля, написали заявление об ее исчезновении.

Утром врач-невролог увидел тело женщины рядом со своим кабинетом, хотя когда он уходил с работы, ее не было. Как оказалось, женщина скончалась от сердечного приступа. Следователи проведут в отношении сотрудников медучреждения проверку по статье о халатности.

Также отмечается, что запрос о проведении служебной проверки направлен на имя главврача поликлиники.