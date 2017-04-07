Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи совместно с полицейскими продолжают устанавливать местонахождение пропавшего без вести 11-летнего жителя Барнаула Дмитрия Попова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что мальчик пропал днем в минувшее воскресенье, 2 апреля. Возвращаясь домой по проезду Иртышский, ребенок ушел в неизвестном направлении, не сказав никому из родных о дальнейшем месте своего нахождения.

Ввиду длительного отсутствия данных о том, где находится ребенок, и внезапности его исчезновения следователи возбудили уголовное дело. Для его расследования создана следственно-оперативная группа из числа следователей-криминалистов, следователей городских следственных отделов и отдела по расследованию особо важных дел.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства пропажи ребенка, а также ведутся активные поиски, в которых задействовано порядка 300 человек: полицейские, следователи, курсанты Барнаульского юридического института и волонтеры. Они осматривают все здания и сооружения по Барнаулу, а также в месте безвестного исчезновения Дмитрия, в частности, коммуникационные колодцы, чердаки, подвалы многоэтажных жилых домов. На поиски мальчика ориентированы службы такси города, водители, кондукторы общественного транспорта, ориентировки размещены в местах массового нахождения людей, СМИ и соцсетях.

Добавим, что рост пропавшего составляет 140 сантиметров, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Мальчик был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Всех, кто располагает данными о местонахождении ребенка или видевшие его, могут позвонить по телефону линии "Ребенок в опасности" 29-80-95 (для абонентов сотовой связи 123).