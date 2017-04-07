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Около половины жителей РФ полагает, что их жизнь никак не изменится, если исчезнет интернет. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

В пресс-службе организации отметили, что гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники у населения, поскольку 47% россиян заявили, что в их жизни ничего от этого не изменится, а 26% — что влияние будет очень слабым. Возможное отключение интернета будет серьезным событиям для 27% россиян, при этом 22% из них признались, что их жизнь сильно изменится, но они смогут приспособиться, а 5% — что не представляют повседневности без доступа к сети.

По данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в стране составляет 75%, а в 2011 году она составляла 51%. Среди молодежи возрастом от 18 до 24 лет практически каждый день заходят в интернет почти 90%.

Более половины россиян в интернете общаются с друзьями и близкими (64%), пользуются сетью как источником новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй с помощью интернета проходит обучение и получает самообразование (49%), а также осуществляет банковские операции (46%). Меньше всего в стране распространена покупка товаров и услуг длительного пользования — 34% опрошенных используют для этого интернет, 44% — нет.

Опрос проводился в период с 3 по 4 апреля текущего года. В нем участвовали совершеннолетние россияне, выборка составила 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.