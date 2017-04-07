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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" войдет в Средиземное море и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в порту Тартус (Сирия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

По его словам, корабль, который вооружен крылатыми ракетами "Калибр", зайдет в пункт МТО в рамках очередного похода.

Собеседник агентства уточнил, что в данный момент "Адмирал Григорович" находится в зоне черноморских проливов и должен был войти в Средиземное море в 14:00 мск войдет в Средиземное море. Подчеркивается, что корабль пополнил запасы в Новороссийске и поучаствовал в совместных учениях с турецкими кораблями в Черном море, а затем отправился в поход.

По данным источника, продолжительность плавания фрегата у берегов Сирии, "зависит от обстановки", однако при любом раскладе не превысит один месяц.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Отмечается, что предыдущий поход "Адмирала Григоровича" длился в течение почти всего марта - корабль пришел в Средиземное море 2 марта, 31 марта Минобороны сообщило о его возвращении в Новороссийск.

"Адмирал Григорович" — головной фрегат проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 мм, может нести палубный вертолет.