Фото: anpinform.ru

Грузовой автомобиль наехал на пешеходов в центре Стокгольма (Швеция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Aftonbladet.

Представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг заявил, что в результате ЧП есть пострадавшие.

Отмечается, что инцидент произошел на пешеходной улице.

Один из пользователей Twitter разместил на своем аккаунте видеозапись, на которой видно толпу убегающих от чего-то людей.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb