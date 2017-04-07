Фото: anpinform.ru
Грузовой автомобиль наехал на пешеходов в центре Стокгольма (Швеция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Aftonbladet.
Представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг заявил, что в результате ЧП есть пострадавшие.
Отмечается, что инцидент произошел на пешеходной улице.
Один из пользователей Twitter разместил на своем аккаунте видеозапись, на которой видно толпу убегающих от чего-то людей.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
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