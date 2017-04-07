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Верховный Кассационный суд Италии принял решение, согласно котором запах жареной пищи станет административно наказуемым "запаховым преступлением", пишет "Российская газета".

По данным издания, каждый год в местные трибуналы подаются порядка миллиона исков от разгневанных итальянцев, которые недовольны готовкой соседей. Обычно такие дела пылятся годами в ожидании судебного решения.

"РГ" пишет, что судьи в первый раз встали на сторону жильцов одного из кондоминиумов в городе Монтефальконе (провинция Гориция), которые не могли больше чувствовать "ароматы" готовки с квартиры на первом этаже, где живет пожилая семейная пара. Так, 78-летних Роберто В. и Марию П. признали виновными по ст. 674 УК, в которой в качестве наказания за данное "преступление" прописан штраф от 1 до 1,5 тысяч евро либо арест на срок до месяца.

Издание отмечает, что, согласно судебному постановлению № 14467/017, особо сильные запахи, которые мешают окружающим дышать полной грудью, теперь будут считаться "обонятельным беспокойством", к которому можно будет отнести запах жареных продуктов, дыма, горелого масла и чеснока.

По данным газеты, теперь поварам в Италии придется либо платить штраф, либо изменить способ приготовления пищи, чтобы не досаждать страдающим от кулинарных ароматов жителям. Как минимум, им придется плотно закрывать двери и окна во время жарки, заключает "РГ".