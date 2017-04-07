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Не менее трех человек погибли в результате наезда грузовика на толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, сообщает ТАСС со ссылкой на "Шведское радио".

Полицейские пока не могут предоставить дополнительной информации, говорится на сайте столичного управления полиции.

Агентство пишет, что очевидцы рассказывают о сотнях людей, бежавших по улице от грузовика. На тротуаре, по словам свидетелей, лежали несколько человек. В данный момент улица оцеплена стражами порядка. На месте ЧП находятся полицейские машины полиции и скорой помощи.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходной улице.

Газета Aftonbladet со ссылкой на источник в полиции добавляет, что речь может идти о теракте.