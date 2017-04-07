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Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Белоруссии и России нужно не создавать друг другу проблемы, а совместно отражать внешние вызовы. Соответствующее мнение президент выразил в интервью телерадиокомпании "Мир", передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что в данный момент речи о полноценном формировании Союзного государства с присущей ему атрибутикой, в том числе, общей конституцией, единой валютой, не идет.

По слова президента Белоруссии, страны "сегодня к этому не готовы". "И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", — подчеркнул Лукашенко.

В заключение он отметил, что тогда нужно решать иные вопросы, например, экономические, создавать равные условия для функционирования предприятий.