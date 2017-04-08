Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 280 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 14 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Коттедж построен по проекту ООО "Алтайгражданпроект", все строительные, инженерно-коммуникационные работы проводились специализированной бригадой с лицензией", — сказано в объявлении.

Перекрытия железобетонные, кровля коттеджа и гаража выполнена из мягкой черепицы ‎Shinglas.

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На цокольном этаже находится котельная. На первом этаже находится кухня, гостиная, комната, санузел. В доме теплые полы и панорамное остекление.

На втором этаже расположены три комнаты. Кроме того, имеется мансардный этаж.

Имеется большой гараж, баня из оцилиндрованного кедра. Кроме того, на участке есть беседка, зона барбекю, посадки, выполнен ландшафтный дизайн.