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Коттедж с кровлей из мягкой черепицы продают в Барнауле за 14 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 280 квадратных метров находится в поселке Солнечная Поляна

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 280 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 14 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Коттедж построен по проекту ООО "Алтайгражданпроект", все строительные, инженерно-коммуникационные работы проводились специализированной бригадой с лицензией", — сказано в объявлении.

Перекрытия железобетонные, кровля коттеджа и гаража выполнена из мягкой черепицы ‎Shinglas.

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На цокольном этаже находится котельная. На первом этаже находится кухня, гостиная, комната, санузел. В доме теплые полы и панорамное остекление.

На втором этаже расположены три комнаты. Кроме того, имеется мансардный этаж.

Имеется большой гараж, баня из оцилиндрованного кедра. Кроме того, на участке есть беседка, зона барбекю, посадки, выполнен ландшафтный дизайн.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.04.2017 08:31
Дядька

Повторяетесь.

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8.04.2017 08:46
- гость -

Может у меня что то с глазами, но на фотографиях я не вижу "панорамное остекление". Ну и писать в заголовке что "Коттедж с кровлей из мягкой черепицы" как то бредово, это что какое то достижение, или что то новое ? Такая кровля уже пол века используется.

0  0
8.04.2017 08:53
всё понятно

там столб криво вкопан.

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