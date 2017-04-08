Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Акции против террора и экстремизма пройдут в субботу, 8 апреля, в трех крупнейших городах Алтая – Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Митинги, объединенные общим названием "Вместе против террора!", организованы в память о погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга, случившегося 3 апреля и унесшего жизни 14 человек.

Все акции, как заявляют организаторы, носят неполитический характер. На митинги приглашаются все граждане, желающие высказать свое отношение к событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге.

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Митинги в Бийске и Рубцовске начнутся в 11 часов. Центральная же акция состоится в Барнауле. Она стартует в полдень на площади свободы.