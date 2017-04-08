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Митинги против террора пройдут 8 апреля в Барнауле, Бийске и Рубцовске

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В рамках акций граждане выразят свое отношение с трагическим событиям, случившимся в Санкт-Петербурге

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Акции против террора и экстремизма пройдут в субботу, 8 апреля, в трех крупнейших городах Алтая – Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Митинги, объединенные общим названием "Вместе против террора!", организованы в память о погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга, случившегося 3 апреля и унесшего жизни 14 человек.

Все акции, как заявляют организаторы, носят неполитический характер. На митинги приглашаются все граждане, желающие высказать свое отношение к событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге.

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Митинги в Бийске и Рубцовске начнутся в 11 часов. Центральная же акция состоится в Барнауле. Она стартует в полдень на площади свободы.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.04.2017 07:01
- гость -

А почему путинги проводятся в субботу, а митинги в воскресенье? Почему о бесполезных путингах Амик пишет по десять раз, а о полезных митингах не слова?

0  0
8.04.2017 07:28
- гость -

Бийский пед. универ. под роспись, всех сгоняют.

0  0
8.04.2017 07:57
Слёзы Байденa

Тупень от 07:01,чего в субботу с утра не спишь,бабло госдеповское отрабатываешь,не?

0  0
8.04.2017 08:06
Проходимец

Совок- он в головах. Те кого на такие митинги (путинги) сгонят силком- бараны по сути своей

0  0
8.04.2017 08:19
- гость -

Не хотят либерасты ходить на митинги против террора.Им бы что-нибудь против власти.В данном случае они с террористами в одну точку смотрят.

0  0
8.04.2017 08:27
Сталинский Сокол

Слышал такую новость по поводу взрыва в метро, в Питере. После того, как прошли митинги в России против коррупции. Власть в лице Путина испугалась. А как отвлечь народ от митингов. Нужно не пожалеть несколько жизней и вагон. А дальше закрутить гайки. Пронести столько взрывных устройств в метро и не быть замеченным, как то не реально. Я прослушав эту версию сказал-А что вполне вероятно.

0  0
8.04.2017 08:31
- гость -

Киргизов пригласили ???

0  0
8.04.2017 08:32
- гость -

Людей призывают сегодня выйти на площадь на митинг в память погибшим в Санкт-Петербурге,на акцию против террора и экстремизма.Проходимец,у тебя мозг есть?

0  0
8.04.2017 08:34
Дядька

"А почему путинги проводятся в субботу, а митинги в воскресенье? Почему о бесполезных путингах Амик пишет по десять раз, а о полезных митингах не слова?" _______________

Потому, что митя накосячил.

0  0
8.04.2017 08:37
- гость -

А я сёдня поутру такое услышал-спасу нет!

0  0
8.04.2017 08:37
- гость -

Сталинский Сокол 8 апреля 2017 г. 08:27 Пронести столько взрывных устройств в метро и не быть замеченным, как то не реально.

Да ну. Кто там смотрит? Бабушки-одуванчики? Активисты Стоп-Хама в камуфляже в открытую проносили полноразмерные макеты автоматов и гранат. Скандал после этого был. Погугли. В метро каждый день едут миллионы пассажиров. Из них десятки тысяч с большими сумками/рюкзаками. Кто их смотрит? Увы...

P.S. Не понимаю сути этих митингов. Типа, соберется народ против террора, террористам станет стыдно, они заплачут и не станут взрывать? Бред.

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8.04.2017 08:42
- гость -

и в Париже тогда собрались со всего мира дураки какие-то.ничё не понимаю

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8.04.2017 08:44
то 08:42

Ну ты сравнил:те-то в париже такие ценные рисовальщики были...

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