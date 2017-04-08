Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Акции против террора и экстремизма пройдут в субботу, 8 апреля, в трех крупнейших городах Алтая – Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Митинги, объединенные общим названием "Вместе против террора!", организованы в память о погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга, случившегося 3 апреля и унесшего жизни 14 человек.
Все акции, как заявляют организаторы, носят неполитический характер. На митинги приглашаются все граждане, желающие высказать свое отношение к событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге.
Читайте также: "Это будет митинг сплочения": организаторы об акции 8 апреля в Барнауле
Митинги в Бийске и Рубцовске начнутся в 11 часов. Центральная же акция состоится в Барнауле. Она стартует в полдень на площади свободы.
Комментарии
А почему путинги проводятся в субботу, а митинги в воскресенье? Почему о бесполезных путингах Амик пишет по десять раз, а о полезных митингах не слова?
Бийский пед. универ. под роспись, всех сгоняют.
Тупень от 07:01,чего в субботу с утра не спишь,бабло госдеповское отрабатываешь,не?
Совок- он в головах. Те кого на такие митинги (путинги) сгонят силком- бараны по сути своей
Не хотят либерасты ходить на митинги против террора.Им бы что-нибудь против власти.В данном случае они с террористами в одну точку смотрят.
Слышал такую новость по поводу взрыва в метро, в Питере. После того, как прошли митинги в России против коррупции. Власть в лице Путина испугалась. А как отвлечь народ от митингов. Нужно не пожалеть несколько жизней и вагон. А дальше закрутить гайки. Пронести столько взрывных устройств в метро и не быть замеченным, как то не реально. Я прослушав эту версию сказал-А что вполне вероятно.
Киргизов пригласили ???
Людей призывают сегодня выйти на площадь на митинг в память погибшим в Санкт-Петербурге,на акцию против террора и экстремизма.Проходимец,у тебя мозг есть?
"А почему путинги проводятся в субботу, а митинги в воскресенье? Почему о бесполезных путингах Амик пишет по десять раз, а о полезных митингах не слова?" _______________
Потому, что митя накосячил.
А я сёдня поутру такое услышал-спасу нет!
Сталинский Сокол 8 апреля 2017 г. 08:27 Пронести столько взрывных устройств в метро и не быть замеченным, как то не реально.
Да ну. Кто там смотрит? Бабушки-одуванчики? Активисты Стоп-Хама в камуфляже в открытую проносили полноразмерные макеты автоматов и гранат. Скандал после этого был. Погугли. В метро каждый день едут миллионы пассажиров. Из них десятки тысяч с большими сумками/рюкзаками. Кто их смотрит? Увы...
P.S. Не понимаю сути этих митингов. Типа, соберется народ против террора, террористам станет стыдно, они заплачут и не станут взрывать? Бред.
и в Париже тогда собрались со всего мира дураки какие-то.ничё не понимаю
Ну ты сравнил:те-то в париже такие ценные рисовальщики были...