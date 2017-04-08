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Больше 50 сотрудников МЧС ликвидируют подтопление в Рубцовске

, ИА "Амител"
На месте работают 82 человека и 24 единицы техники

Фото: tomsk.ru

Грунтовые воды подтопили приусадебные участи жилых домов в Рубцовске после активного снеготаяния, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве поясняют, что социально значимые и потенциально опасные объекты, дороги, трансформаторные подстанции, водозаборы, очистные сооружения в зону подтопления не попадают. Спасатели оказывают адресную помощь горожанам, чьи дома попали в зону подтопления.

Как сообщается, в ликвидации последствий принимают участие 82 человека, 24 единица  техники, из них от МЧС 57 человек, 14 единиц техники.

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Напомним , в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай.  По прогнозам  ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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