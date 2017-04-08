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Грузовой автомобиль "Скания Р-400" сбил насмерть 24-летнего парня, шедшего по проезжей части Мостового перехода в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Как сообщается, ДТП произошло в ночь на субботу, 8 апреля. За рулем грузовика находился 52-летний мужчина. Известно, что пешеход шел по середине проезжей части.
Парень скончался на месте ДТП от полученных травм. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Комментарии
Брат вчерашнего лисипидиста?
Теракт?))
Водилу на кол. Пешеход конечно ..удак,но это не дает право на его убийство.
- гость - 8 апреля 2017 г. 10:01 Теракт?))
...Известно, что пешеход шел по середине проезжей части.... Пешеход - смертник.
Он шел, а не выскочил на проезжую часть под колеса, водителю нужно было остановиться и начистить ebalo идиоту, но ни как но не давить колесами.
Комментаторы никогда не были зарулем. Ночью этих "пешеходов" не видно. Проезжая часть для автомобилей, а не них.
8.04.2017 11:08 Гость Не видишь - не гони
по обочине и сосветоотражателем!!!!!!!!!!!!!!! водиле головняков навалится