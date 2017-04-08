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Грузовой автомобиль "Скания Р-400" сбил насмерть 24-летнего парня, шедшего по проезжей части Мостового перехода в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Как сообщается, ДТП произошло в ночь на субботу, 8 апреля. За рулем грузовика находился 52-летний мужчина. Известно, что пешеход шел по середине проезжей части.

Парень скончался на месте ДТП от полученных травм. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.