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Больше 200 тысяч человек напишут "Тотальный диктант" в субботу, 7 апреля, акция охватит 71 страну, пишет ТАСС.

Как сообщается, написать диктант сможет любой желающий. Будет организована работа более чем на трех тысячах площадок в 886 городах и поселках. В нашей стране площадки работают в 585 населенных пунктах. Не будут работать площадки лишь в Ненецком автономном округе.

В Москве диктант можно будет написать на 376 площадках, в Санкт-Петербурге – на 82 площадках, а в Новосибирске – в 56 местах.

Диктант будет проверен примерно к 17 апреля. Кроме этого, проверить свои знания можно будет онлайн, по трансляции на сайте проекта в 08:00, 11:00 и 14:00 мск.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Барнауле начнут писать диктант 8 апреля в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Большая открытая площадка будет в Алтайском государственном техническом университете им. Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации.