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Барнаульцев приглашают на ярмарку меда

, ИА "Амител"
Ярмарка будет работать на площади Сахарова в Барнауле 16 апреля

Фото: pixabay.com

Традиционная ярмарка меда открылась в пятницу, 7 апреля, в Барнауле на площади Сахарова, купить мед можно будет до 16 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона. 

Мед представлен пчеловодами из 30 муниципальных образований Алтайского края. Здесь можно будет купить мед:  луговой, таежный, горный и других сортов. Также в продаже представлены пыльца, забрус, перга и прополис, фигурные восковые свечи, бочонки для медовой продукции и другие сувениры.

Ярмарка работает с 10.00 до 18.00. Здесь ждут всех желающих.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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