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Британский актер Тим Пиготт-Смит скончался в Великобритании в пятницу, 7 апреля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как заявил импресарио актера, причина его смерти неизвестна.
Актер Тим Пиготт-Смит начал сниматься в кино в 1971 году. Его первой работой была эпизодическая роль в телесериале "Доктор Кто". За свою карьеру он запомнился зрителям по фильмам "Александр", "Четыре пера", "V — значит вендетта", "Алиса в стране чудес", "Восхождение Юпитер". В 1985 году удостоен премии BAFTA.
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