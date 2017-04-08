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Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс опровергла информацию, распространенную изданием The Wall Street Journal, в которой говорилось о кадровых изменениях в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

В частности, ранее СМИ писали, что своих должностей могут лишиться руководитель аппарата сотрудников американской администрации Райнс Прибэс и ближайший советник президента Стивен Бэннон.

Как рассказала Линдси Уолтерс, эта информация ложная и "направлена на отвлечение внимания от успехов, которых добивается администрация США".