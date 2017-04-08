Фото: siberian.mchs.ru

Четыре пункта временного размещения, в которых могут проживать 175 человек, создали в Рубцовске, где грунтовыми водами оказались подтоплены приусадебные участки и частные дома, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Пункты расположены в гостинице "Центральная" (вместимость – 50 человек), общежитии (вместимостью 25 человек), гостиничном комплексе "Алей" (вместимость – 50 человек) и в санатории "Юбилейный" (вместимость – 50 человек).

Сейчас в пунктах временного размещения людей нет, для двух жителей частных домов городская администрация выделила квартиру из маневренного фонда.

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По состоянию на 8 апреля было подтоплено 76 приусадебных участков. В зону подтопления попали 31 частный жилой дома, вода поднялась выше уровня пола на 3-5 см.

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На месте подтопления 11 бригад продолжают работу по откачке воды. Накануне с приусадебных участков и жилых домов откачано 1036 кубометров воды.

Как сообщалось ранее, социально значимые и потенциально опасные объекты, дороги, трансформаторные подстанции, водозаборы, очистные сооружения в зону подтопления не попадают.

Напомним, в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.