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Сотрудник полиции получил ножевое ранение в то время, когда находился при исполнении служебных обязанностей в Москве, пишет ТАСС.

Как сообщается, вечером в пятницу, 7 апреля, сотрудник правоохранительных органов после вызова о конфликте приехал на улицу Чичурина. Там он начал опрашивать свидетелей. Неожиданно из подъезда дома выбежал неизвестный и несколько раз ударил свою жертву ножом.

Нападавшего сразу удалось поймать и задержать, а сотрудника полиции отвезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.