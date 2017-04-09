Фото: avito.ru

Коттедж площадью 290 квадратных метров на участке 10 соток продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом находится на улице Ким в районе Разноторга. На первом этаже расположены прихожая, кухня, столовая, зал с камином и большим аквариумом на 2000 литров. На втором этаже находятся три спальни, кабинет, спортзал, имеется балкон.

Имеется спутниковое телевидение, видеонаблюдение, интернет.

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Также есть два гаража на четыре автомобиля, баня из липы, колодец, беседка из бруса с пластиковыми окнами и деревянной мебелью.

