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Дом с аквариумом и камином продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 290 квадратных метров находится на улице Ким

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 290 квадратных метров на участке 10 соток продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом находится на улице Ким в районе Разноторга. На первом этаже расположены прихожая, кухня, столовая, зал с камином и большим аквариумом на 2000 литров. На втором этаже находятся три спальни, кабинет, спортзал, имеется балкон.

Имеется спутниковое телевидение, видеонаблюдение, интернет.

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Также есть два гаража на четыре автомобиля, баня из липы, колодец, беседка из бруса с пластиковыми окнами и деревянной мебелью.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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