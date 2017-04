Фото: скриншот страницы

Внучка президента США Дональда Трампа пятилетняя Арабелла Кушнер спела на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина. Это видео выложила в Твиттер мать девочки Иванка Трамп.

"Очень горжусь Арабеллой и Джозефом и их выступлением в честь официального визита в США президента Си Цзиньпина и госпожи Пэн Лиюань", — написала дочь Дональда Трампа.

Девочка исполнила песню под фортепиано.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO