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Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, которое произошло в США в штате Орегон, пишет РБК.

Как сообщается, катастрофа произошла в тот момент, когда воздушное судно направлялось в аэропорт. Самолет упал в 16 км от взлетно-посадочной полосы. В этот день дул сильный ветер.

Но точные причины катастрофы пока не называют. Разбившийся борт принадлежал к типу легкомоторных самолетов Piper PA-46. Эта модификация самолета рассчитана на размещение пяти пассажиров и пилота.