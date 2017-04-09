Фото: avito.ru

Здание площадью 5477,5 квадратных метров в центре Барнаула продает за 218,174 миллиона рублей Сибирский банк ПАО Сбербанк, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

"Здание, состоящие из 2-х блоков (блок А состоит из 7 этажей, цокольного этажа, подвала и технического этажа, Б блок состоит из 6 этажей, цокольного этажа, подвала и технического этажа) и перехода. Здание кирпичное, перекрытия ж/б, кровля металлическая. Внутренняя отделка улучшенная — стены обои, плитка, потолок "амстронг", побелка, на полу керамическая плитка, линолеум, в санузле на полу и стенах керамическая плитка, окна пластиковые стеклопакеты, входные двери металлические, пластиковые межкомнатные двери деревянные ламинированные", — уточняется в сообщении.

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Продавец также отмечает, что объект был построен в 2007 году и использовался по прямому назначению в качестве отделения Сбербанка.

Строение расположено на земельном участке площадью 2334 квадратных метра, который оформлен в собственность. Рассматривается возможность частичного приобретения объекта.