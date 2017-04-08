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МИД Польши обеспокоен появлением на территории нового музейного комплекса, который расположен в Катыни, новых сведений о погибших в 1920-х годах в польском плену красноармейцах. Об этом пишет ТАСС.

По мнению польской стороны, сведения, которые занесены на таблички, содержат неточную информацию о погибших в неволе большевистских узниках войны 1919-1921 годов.

В заявлении польского ведомства сказано, что в их стране готовы "к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров между нашими государствами и решить уже существующие".

Уже четыре года военное кладбище является филиалом Музея современной истории России. Оно расположено в двадцати километрах от Смоленска в Катынском лесу на месте трагических событий 1930-1940 годов прошлого века, жертвами которых стали граждане Советского Союза и Польши.