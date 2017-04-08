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МИД Польши обеспокоен появлением на территории нового музейного комплекса, который расположен в Катыни, новых сведений о погибших в 1920-х годах в польском плену красноармейцах. Об этом пишет ТАСС.
По мнению польской стороны, сведения, которые занесены на таблички, содержат неточную информацию о погибших в неволе большевистских узниках войны 1919-1921 годов.
В заявлении польского ведомства сказано, что в их стране готовы "к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров между нашими государствами и решить уже существующие".
Уже четыре года военное кладбище является филиалом Музея современной истории России. Оно расположено в двадцати километрах от Смоленска в Катынском лесу на месте трагических событий 1930-1940 годов прошлого века, жертвами которых стали граждане Советского Союза и Польши.
Комментарии
Почаще надо им напоминать об их собственных косяках, вечным обиженкам. Вывесить, например, список ополченцев Пожарского.
Несчастный обманутый народ.
красноармейцы тухачевского умерли от тифа, когда пришли в Польшу экспортировать октябрьский переворот и облажались!
Красноармейцы Тухачевского попали в окружение из-за бездарного командования, когда вышибали пшеков с Украины и решили заодно Варшаву взять.
8.04.2017 15:52 - гость -
Один из бездарнейших, так называемых походов, положивших море людей. Но, потом поднакопив силы, пришли уже на танках, подло расстреляв пленных польских военных в Катыне. Свалив всю вину на немецких фашистов. Хорошо, что в Новая Россия нашла в себе силы признать подлость сталинских палачей.
- гость - 8 апреля 2017 г. 16:10 Ты вообще предатель и американский шпион.
Поляки в Катыни расстреляны немцами, и это всем (кроме либерастов) известный факт.
Читайте литературку про расследование этой трагедии
ps вы еще 100 пудово считаете что газовую атаку в Идлибе российские ВКС провели