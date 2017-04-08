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Комментарии
Ну то, что Амик про путнг быстренько написали (при том что про митинг против коррупции совсем не писали) меня не удивляет. Удивляет то, что это за кадр?
Они наверное против войны?
Ментовский путинг, походу...
Ну если фото исправили, то и комментарий мой нужно удалить. Теперь кадр не удивляет
Хорошо, что народ откликнулся на согласованный властями митинг, а не на согласованный не откликнулся.
а что собрались-то? что требовали? или просто так, на работе потребовали
А люди - это митинг!
А это - это - то!