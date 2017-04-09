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Власти Барнаула готовы заплатить 104 миллиона рублей за поставку десяти единиц подметально-вакуумных уборочных машин.

Так, на сайте Госзакупок объявлен соответствующий аукцион на приобретение специализированной техники. Речь идет о приобретении машин двух типов. Пять единиц техники имеют стоимость 9,8 млн рублей за штуку, пять – 11 млн рублей за штуку.

"Поставка товара осуществляется 2 (двумя) партиями:

- Поставка первой партии товара в объеме 6 (шести) автомобилей (Машина уборочная коммунальная подметально-вакуумная (тип 1) – 1 (одна) штука и Машина уборочная коммунальная подметально-вакуумная (тип 2) – 5 (пять) штук) осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней, с даты заключения контракта;

- Поставка второй партии товара в объеме 4 (четырех) автомобилей, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты заключения контракта", — говорится в техническом задании.

Сам аукцион на определение компании, которая возьмется обеспечить выполнение данного контракта, состоится 2 мая.