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Двое сотрудников американских ВС оказались уволенными, еще в отношении 20 идет расследование после разгоревшегося скандала, связанного с размещением фото обнаженных женщин-пехотинцев. Об этом пишет РИА "Новости".
Сотрудники уволены за то, что писали оскорбительные комментарии под фото одной из женщин. Расследование началось после того, как в соцсети Facebook на странице "Сплоченные морпехи" появились фотографии, на которых изображены голые девушки из Корпуса морской пехоты США.
На эту группу были подписаны мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании.
Комментарии
Хорошо, что нам всю чернуху сливают для чтения. Тем более, про чужую армию. Нам так интересно читать про российские новости, но подмешивают мерзости иностранные. Наверное, российских новостей нет?
Сайт морпехов - наглядный пример того, что люди без государственной машины подавления в лице в том числе правоохранительных органов просто стадо живо тных. В этой статье только вершина айсберга. На самом деле речь идёт о массовых случаях изнасилования в американской армии. Там все высшее офицерство в сенат вызывали на ковёр. Это не просто дедовщина с лещами, лосями и чисткой унитазов зубной щеткой
8.04.2017 15:59 гусь
Помню, помню, когда в СА прочитал "Черви", ужаснулся происходящему.
2гость 15.16 Нет, конечно нам нужно читать только про наши проблемы, зачем нам знать про их мерзости? Так ведь кому то может показаться что Америка вовсе не рай земной. И как жить после этого?