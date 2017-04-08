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Двое сотрудников американских ВС оказались уволенными, еще в отношении 20 идет расследование после разгоревшегося скандала, связанного с размещением фото обнаженных женщин-пехотинцев. Об этом пишет РИА "Новости".

Сотрудники уволены за то, что писали оскорбительные комментарии под фото одной из женщин. Расследование началось после того, как в соцсети Facebook на странице "Сплоченные морпехи" появились фотографии, на которых изображены голые девушки из Корпуса морской пехоты США.

На эту группу были подписаны мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании.