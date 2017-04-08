Фото: sg-insight.com

Подразделение компании Google в Варшаве начнет выпускать собственную водку, которая будет иметь стильную упаковку, пишет "Лайф".

Алкогольный напиток будет называться Old Style Flavoured Vodka. Выпустят его ограниченной партией. Ручная упаковка будет выполнена из высококачественного картона, а шелкография на ней стилизована под цвета бренда.

Как сообщается, идея создать водку связана с историей кампуса Google в Варшаве. В компании поясняют, что центр инновационных идей Campus Warsaw вписан в комплекс исторических зданий когда-то работавшего там водочного завода Koneser.