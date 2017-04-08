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Рабочие, ремонтировавшие в Великобритании трассу А1, нашли римское поселение с редкими артефактами, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. Открытие удалось обнаружить при ремонте трассы А1, которая соединяет Лондон и Эдинбург.

"Это было просто потрясающе — обнаружить, что почти 2000 лет назад римляне использовали маршрут А1", — сказал один из рабочих, который обнаружил поселение.

Эксперты говорят, что в поселении нашли "невероятное" число уникальных предметов. Речь идет о старинных чашах, ключах, обуви, серебряном кольце, стеклянном тигеле, а также янтарной статуэтке.