Фото: report.az
Рабочие, ремонтировавшие в Великобритании трассу А1, нашли римское поселение с редкими артефактами, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. Открытие удалось обнаружить при ремонте трассы А1, которая соединяет Лондон и Эдинбург.
"Это было просто потрясающе — обнаружить, что почти 2000 лет назад римляне использовали маршрут А1", — сказал один из рабочих, который обнаружил поселение.
Эксперты говорят, что в поселении нашли "невероятное" число уникальных предметов. Речь идет о старинных чашах, ключах, обуви, серебряном кольце, стеклянном тигеле, а также янтарной статуэтке.
Комментарии
Они, что с ума сошли, на весь мир этот факт объявлять. Потомки римлян могут потребовать территорию взад.
Ну, вообще-то, А1 и строилась на древнем на древнем римском основании. Просто рабочий этого не знал. От римлян много чего в Великобритании осталось.
про золотые украшения рабочий как всегда умолчал?))