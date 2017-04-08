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Канадские ученые, работающие в университете в Эдмонтоне (Альберта), выяснили, что кошки и собаки способны защитить детские организмы от множества неприятных вещей. Об этом пишет "ФАН".

Как сообщается, если в доме живут домашние питомцы, то у детей в кишечнике образуются полезные бактерии Oscillospira и Ruminococcus. Эти бактерии помогают избежать возможных аллергических реакций, а также и раннего ожирения.

Также ученым удалось установить, что указанные бактерии значительно снижают риск заболевания холерой и пневмонией. Наибольшего эффекта удается добиться, если питомец находится в доме с трех месяцев малыша.