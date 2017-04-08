Фото: commandtalent.com

Певец Рики Мартин согласился сыграть в третьем сезоне криминального сериала "Американская история преступлений", пишет Gazeta.ru.

Известно, что знаменитому певцу досталась роль стилиста Антонио Д'Амико, спутника модельера Джанни Версаче. Также в этом сезоне в сериале снимутся Эдгар Рамирес, Даррен Крисс и Пенелопа Крус.

"Американская история преступлений" — американский криминальный сериал-антология, основанный на реальных событиях, созданный Скоттом Александром и Ларри Карашевски, которые являются исполнительными продюсерами с Брэдом Фэлчаком, Нина Джейкобсон, Райаном Мёрфи и Брэдом Симпсоном. Премьера сериала состоялась на канале FX 2 февраля 2016 года.