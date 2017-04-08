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Радикалы заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве после этого было отменено образовательное мероприятие "Тотальный диктант". Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, информация об отмене диктанта появилась на сайте Россотрудничества. Известно, что рано утром в субботу, 8 апреля, радикалы из украинской партии "Национальный корпус" заблокировали представительство Россотрудничества. Они не пускали ни сотрудников ведомства, ни посетителей во внутрь здания.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , больше 200 тысяч человек напишут "Тотальный диктант" в субботу, 8 апреля, акция охватит 71 страну. В России площадки "Тотального диктанта" работают в 585 населенных пунктах.