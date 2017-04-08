Фото: vk.com/barneos22

Кусок фасада упал в центре Барнаула на проспекте Ленина с жилого дома, сообщает местная жительница в паблике Barnaul 22.

"Сейчас шла около домов на Ленина 63,67, смотрю — на асфальте куски какие-то строительные рассыпаны. Посмотрела на верх, а там на моих глазах надо мной откалывается огромный по ширине кусок фасада, и начинает падать. Я, конечно, убежала, но было страшновато",- пишет жительница краевой столицы.

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Подобный случай произошел в прошлом месяце в Барнауле. Тогда сообщалось об обрушении штукатурки с фасада общежития на улице Мерзликина.