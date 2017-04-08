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Советский космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет, сообщает "Медуза".
Известно, что космонавт умер в Москве, но причина смерти не уточняется.
Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. Совершил за свою профессиональную карьеру 3 космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Космонавт также совершил один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.
В 1968—1969 годах Гречко входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3.
Комментарии
жаль прочитал Википедию, оказывается он еще был вице-президентом ОТП банка
жалко. скорбим.
значит скоро и Леонов
Добрый человек был, хороший рассказчик.
2гость 17.22 Типун тебе на язык ворона облезлая
а что тебе не нравится? хороший он был рассказчик.
- гость - 8 апреля 2017 г. 17:22
Совсем дурак?
а что, он плохо рассказывал?я бы ещё чего-нибудь послушал.