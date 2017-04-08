Фото: topdialog.ru

Советский космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет, сообщает "Медуза".

Известно, что космонавт умер в Москве, но причина смерти не уточняется.

Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. Совершил за свою профессиональную карьеру 3 космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Космонавт также совершил один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

В 1968—1969 годах Гречко входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3.