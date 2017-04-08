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Дима Билан поругался с Валерием Меладзе на шоу "Голос. Дети" из-за пародии

, ИА "Амител"
Нюша встала на сторону Меладзе, отметив, что номер был сделан качественно и без "пародийности"

Фото: fredbel.ru

Один из наставников шоу "Голос. Дети" Дима Билан поругался с другим наставником этой передачи Валерием Меладзе. Поводом для конфликта послужил номер, который исполнили подопечные Меладзе, пишет портал "Актуальные новости".

Участники проекта исполнили песню, которую поет Билан, "Мечтатели". Как сообщается, дети были одеты так же, как и Билан. Во время выступления команды было заметно, что сам Билан разнервничался по поводу того, как была перепета его песня.

По мнению Билана, дети перепели песню в несвойственном для него жанре. По словам певца, он никогда не позволял так исполнять себе песни Меладзе, когда перепевал их в детстве.

На сторону Меладзе встал третий наставник шоу - певица Нюша. Она заявила, что номер был исполнен качественно и без излишней "пародийности".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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