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Дочь космонавта Георгия Гречко рассказала, что ее отец скончался от сердечной недостаточности, сообщает "РБК".

По ее словам, Гречко умер рано утром в субботу, 8 апреля, в больнице в Москве. Рядом с ним была его жена Екатерина. Георгию Гречко было 85 лет.

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Отметим, что в пятницу, 7 апреля, СМИ сообщали о госпитализации космонавта. Но тогда его дочь рассказала, что отец получил лишь консультацию у врача.

Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. Совершил за свою профессиональную карьеру 3 космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Космонавт также совершил один выход в открытый космос на 1 час 28 минут. В 1968—1969 годах Гречко входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3.