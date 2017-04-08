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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Америка является самым непредсказуемым государством. Об этом пишет РИА "Новости".

По мнению Захаровой, США являются непредсказуемыми в плане внешней политики. "То, что творится сейчас в Соединенных Штатах Америки, еще раз подчеркивает неутешительный факт",- сказала представитель МИД.

Также Захарова добавила, что проблема заключается в том, что у Америки нет никакой стратегии в плане Сирии и других ближневосточных стран.