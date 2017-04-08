Фото: kp.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем профиле в Instagram прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии, который произошел в пятницу, 7 апреля.

Он назвал это происшествие "щедрым подарком" для террористов. Также Кадыров подчеркнул, теперь "террористам открыта дорога".

Глава Чечни также написал, что доказательств применения сирийскими властями химического оружия нет:

"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду хим. атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? "- спрашивает Кадыров.

Напомним, власти Америки обвинили Сирию в том, что эта страна использовала химоружие против гражданского населения. Но Россия и Сирия считают, эти обвинения не соответствующими действительности, пишет "Российская газета".