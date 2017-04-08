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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем профиле в Instagram прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии, который произошел в пятницу, 7 апреля.
Он назвал это происшествие "щедрым подарком" для террористов. Также Кадыров подчеркнул, теперь "террористам открыта дорога".
Глава Чечни также написал, что доказательств применения сирийскими властями химического оружия нет:
"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду хим. атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? "- спрашивает Кадыров.
США нанесли ракетный удар по Сирии. Есть жертвы. Белый дом заявил, что это "должно стать мощным сигналом не только для Дамаска, но и для всего мира". Это угроза! Америка не признаёт международное право. Однако, коса может найти на камень. Поводом для агрессии США выбрали инцидент с химической атакой. Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду хим. атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры? Теперь о действиях США. Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок — истощённая армия Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении". Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды. ПАСЕ делает заявления по сплетням из Чечни, а гибель Сирии и народа её не волнует. Евроепутатам нет дела до страданий женщин, стариков, детей. В то же время, российские войска находятся в Сирии на законном основании. России в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции. Ослаблено ИГ, начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению. Складывающаяся сегодня ситуация требует единства нашего народа, понимания попыток врагов России подорвать изнутри ситуацию, вызвать хаос и конфликты. К сожалению, есть и силы, стремящиеся подыграть внешним врагам, спровоцировать беспорядки и волнения. Кровавый теракт в Петербурге в первую очередь преследовал цель вызвать в всеобщую панику, парализовать жизнь в городе. За этим стоят именно враги России. НАТО никогда не будет довольно, пока есть сильная Россия. Но жить с этим диагнозом придется. #ПозорАмерике #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия
Напомним, власти Америки обвинили Сирию в том, что эта страна использовала химоружие против гражданского населения. Но Россия и Сирия считают, эти обвинения не соответствующими действительности, пишет "Российская газета".
Комментарии
Террорист и убийца Русских по непонятным причинам являющийся героем России, академиком Российского Вуза, при этом хреново говорящий по русски, пытается что то вякать против ненавистных им бывших работодателей Американцев. Так фигли уподобаться японии и другим странам, делом доказать свои слова надо, но не будет он этого делать, они там в чечне только возмущаться могут, не более.