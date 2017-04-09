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Движение транспортных средств перекрыто на территории Локтевского района между селами Устьянка и Георгиевка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Ограничение движения связано с выходом воды на проезжую часть. Талые воды затопили 16 км дороги. На месте дежурят сотрудники ДПС.
"Просьба к водителям заранее спланировать свой маршрут и выбирать возможные пути объезда", — комментируют в ведомстве.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , талые воды начали затапливать приусадебные участки и частные дома в Рубцовске. В городе организовано четыре пункта временного пребывания людей.
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