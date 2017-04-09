Фото: rusimperia-inf.ru
Президент США Дональд Трамп только в субботу, 8 апреля, рассказал членам конгресса, зачем Америка нанесла ракетный удар по военному объекту в Сирии. Об этом пишет ТАСС.
Как и прежде, Трамп объясняет свое решение тем, что якобы в Сирии применили химическое оружие. По словам главы американского государства, его решение было ответом на действия правительства Башара Асада. Трамп отметил, что преследовал цель снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применением химического оружия.
Напомним, ракетный удар по Сирии произошел вечером в пятницу, 7 апреля. ВС США запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат. В результате погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей.
Комментарии
Вот так по фейку от боевиков америкосы готовы разбомбить объект лигитимного правительства. Если наше правительство пойдет на поводу либерастов и перестанет поддерживать боеспособность армии, нас ждет то же самое.
Страшновато с такими "партнерами". Захотел- бомбанул. Было бы за что, вообще разнес бы?
Положительный момент это то, что предупредили об ударе наших военных и то, что Россия по сути не стала вязываться в конфликт с США-средства ПВО для защиты аэродрома не были задействованы. Хотя интересно было бы узнать возможности С-300,400, может уже пора сирийцев обучить - пущай томагавки сбивают...
не было бы политиков жили бы все мирно.каждый бы отвечал за свои действия. а сейчас негодяй в пагонах может запросто убить несколько сотен человек сославшись на приказ.
Хлебала ли по этому поводу Дума шампанское?
Пи*жёшь всё это, завидуют америкосам
Алекс 9 апреля 2017 г. 09:48 Положительный момент - это то, что страны мира узнали, что иметь Россию военным союзником бесполезно. От врага она не защитит. Себя бы защитила.
9:56 Если человек в погонах не выполнит приказ, то пойдет под трибунал. На приказ не ссылаются, его выполняют. Не каждый политик может дать приказ военному. А вот пороть чушь могут все, даже сидя на диване
зачотная отмазка! иметь России действительно бесполезно! ха-ха!
дед зарегистрированный 9 апреля 2017 г. 10:14 Хохотунчик, ну как тебе Трампнаш?
- гость - 9 апреля 2017 г. 10:14 На приказ не ссылаются, его выполняют. --- Про трибунал в Нюрнберге не слыхал? Там многие тоже так говорили; "мы выполняли приказ". Не проканало почему-то.
ты не понял мою мысль. я имел ввиду то что политики решая свои интересы стравливают народы между собой.
училку свою спроси! она зарплату получает за ответы на такие глупости! ха-ха!
10:14 9 апреля 2017 г. ты не понял мою мысль. я имел ввиду то что политики решая свои интересы стравливают народы между собой. --- Это-то понятно. Но и у военного своя голова на плечах должна быть, а не подставка для фуражки.
дед зарегистрированный 9 апреля 2017 г. 10:22 Что-то слился хохотунчик, даже не рассказал, как он радовался избранию Дональда Дж. Трампа в ноябре. Ладно, гуд бай, кизлодда! Передавай привет камраду с номером 2014.
10:23 Голова должна быть когда погоны одеваешь. Дальше начинается служба. Одним она приносит награды, других приводит на эшафот. Нарушение приказа не в чести. С головой нужно в журналистику идти и подальше от людей с погонами держаться, вам их не понять, тут мало одной головы
я для тебя завсегда "слился", тебе к дядьке- тетке, вот самый раз твой уровень, он тебе за едорасов и колчаковские фронты байки расскажет, за власть воровскую поплачете на пару! ха-ха!