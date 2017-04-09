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Президент США Дональд Трамп только в субботу, 8 апреля, рассказал членам конгресса, зачем Америка нанесла ракетный удар по военному объекту в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Как и прежде, Трамп объясняет свое решение тем, что якобы в Сирии применили химическое оружие. По словам главы американского государства, его решение было ответом на действия правительства Башара Асада. Трамп отметил, что преследовал цель снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применением химического оружия.

Напомним, ракетный удар по Сирии произошел вечером в пятницу, 7 апреля. ВС США запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат. В результате погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей.