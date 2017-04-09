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Трамп объяснил конгрессу США, зачем нанес ракетный удар по Сирии

, ИА "Амител"
Дональд Трамп вновь обвинил власть Сирии в применении химического оружия

Фото: rusimperia-inf.ru

Президент США Дональд Трамп только в субботу, 8 апреля, рассказал членам конгресса, зачем Америка нанесла ракетный удар по военному объекту в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Как и прежде, Трамп объясняет свое решение тем, что якобы в Сирии применили химическое оружие. По словам главы американского государства,  его решение было ответом на действия правительства Башара Асада. Трамп отметил, что преследовал  цель снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применением химического оружия.

Напомним, ракетный удар по Сирии произошел вечером в пятницу, 7 апреля. ВС США запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат. В результате  погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.04.2017 09:33
- гость -

Вот так по фейку от боевиков америкосы готовы разбомбить объект лигитимного правительства. Если наше правительство пойдет на поводу либерастов и перестанет поддерживать боеспособность армии, нас ждет то же самое.

0  0
9.04.2017 09:45
- гость -

Страшновато с такими "партнерами". Захотел- бомбанул. Было бы за что, вообще разнес бы?

0  0
9.04.2017 09:48
Алекс

Положительный момент это то, что предупредили об ударе наших военных и то, что Россия по сути не стала вязываться в конфликт с США-средства ПВО для защиты аэродрома не были задействованы. Хотя интересно было бы узнать возможности С-300,400, может уже пора сирийцев обучить - пущай томагавки сбивают...

0  0
9.04.2017 09:56
- гость -

не было бы политиков жили бы все мирно.каждый бы отвечал за свои действия. а сейчас негодяй в пагонах может запросто убить несколько сотен человек сославшись на приказ.

0  0
9.04.2017 09:56
- гость -

Хлебала ли по этому поводу Дума шампанское?

0  0
9.04.2017 10:04
- гость -

Пи*жёшь всё это, завидуют америкосам

0  0
9.04.2017 10:05
- гость -

Алекс 9 апреля 2017 г. 09:48 Положительный момент - это то, что страны мира узнали, что иметь Россию военным союзником бесполезно. От врага она не защитит. Себя бы защитила.

0  0
9.04.2017 10:14
- гость -

9:56 Если человек в погонах не выполнит приказ, то пойдет под трибунал. На приказ не ссылаются, его выполняют. Не каждый политик может дать приказ военному. А вот пороть чушь могут все, даже сидя на диване

0  0
9.04.2017 10:14
дед

зачотная отмазка! иметь России действительно бесполезно! ха-ха!

0  0
9.04.2017 10:17
- гость -

дед зарегистрированный 9 апреля 2017 г. 10:14 Хохотунчик, ну как тебе Трампнаш?

0  0
9.04.2017 10:19
- гость -

- гость - 9 апреля 2017 г. 10:14 На приказ не ссылаются, его выполняют. --- Про трибунал в Нюрнберге не слыхал? Там многие тоже так говорили; "мы выполняли приказ". Не проканало почему-то.

0  0
9.04.2017 10:20
10:14

ты не понял мою мысль. я имел ввиду то что политики решая свои интересы стравливают народы между собой.

0  0
9.04.2017 10:22
дед

училку свою спроси! она зарплату получает за ответы на такие глупости! ха-ха!

0  0
9.04.2017 10:23
- гость -

10:14 9 апреля 2017 г. ты не понял мою мысль. я имел ввиду то что политики решая свои интересы стравливают народы между собой. --- Это-то понятно. Но и у военного своя голова на плечах должна быть, а не подставка для фуражки.

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9.04.2017 10:51
- гость -

дед зарегистрированный 9 апреля 2017 г. 10:22 Что-то слился хохотунчик, даже не рассказал, как он радовался избранию Дональда Дж. Трампа в ноябре. Ладно, гуд бай, кизлодда! Передавай привет камраду с номером 2014.

0  0
9.04.2017 11:19
- гость -

10:23 Голова должна быть когда погоны одеваешь. Дальше начинается служба. Одним она приносит награды, других приводит на эшафот. Нарушение приказа не в чести. С головой нужно в журналистику идти и подальше от людей с погонами держаться, вам их не понять, тут мало одной головы

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9.04.2017 11:21
дед

я для тебя завсегда "слился", тебе к дядьке- тетке, вот самый раз твой уровень, он тебе за едорасов и колчаковские фронты байки расскажет, за власть воровскую поплачете на пару! ха-ха!

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