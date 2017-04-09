Фото: audioknigi-onlajn.ru
Поэт, писатель, биохимик, эколог Анри Волохонский скончался в субботу, 8 апреля, в Германии в возрасте 81 года. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, поэт умер во сне у себя дома. Последнее время он жил в поселке Рексинген около города Хорб.
Волохонский эмигрировал в Израиль в 1973 году, а после этого переехал в Германию.
Поэт написал известное произведение "Рай" ("Над небом голубым…"). Пятым исполнителем этой песни стал Борис Гребенщиков, он включил произведение в свой репертуар. Песня занимает третью позицию в списке "100 лучших песен русского рока в ХХ веке". Песня рассказывает о святом городе Иерусалиме.
Комментарии
семнадцатый год прожорливый.