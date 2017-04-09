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Столкновение электрички и пассажирского поезда дальнего следования Москва – Брест произошло в столице в ночь на воскресенье, 9 апреля, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание, несколько вагонов сошли с рельсов. Известно о десятках пострадавших. Движение по железной дороге закрыто, на месте ЧП работают спасатели.

Столкновение произошло после резкого торможения электрички. Таким образом, машинист хотел избежать наезда на человека. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест.

После столкновения составов повредились четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

В момент столкновения в поезде находилось 450 человек, а в электричке – 20. По разным данным, в больницу за помощью обратились 12-16 человек.