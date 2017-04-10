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Солнце и потепление до +20 градусов ожидают в Алтайском крае в понедельник, 10 апреля.

Осадков в этот день в регионе не прогнозируют. Температуры в светлое время суток составят +10…+15 градусов, в южных районах до +20 градусов.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением днем до 13 метров.

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В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице +11…+13 градусов. Ветер южный, до 10 метров в секунду.