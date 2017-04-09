Фото: pixabay.com

Суд арестовал до 6 июня Эдуарда Шарапова, который подозревается в организации взрыва около школы №5 в Ростове-на-Дону, пишет "Российская газета".

Таким образом, мужчина пробудет под стражей один месяц и 29 дней.

Как сообщалось ранее, в четверг, 6 апреля, сторож местной школы подобрал на улице пакет. Внутри лежал ручной фонарик. Мужчина включил его, и раздался взрыв. С травмами живота и руки пострадавший был госпитализирован. Медики были вынуждены ампутировать ему кисть правой руки.

Подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Вскоре он был задержан. Мужчина рассказал, что на поступок его побудила ревность к женщине. Он заявил, что знал, где работает потерпевший, и использовал эту информацию для покушения.