Фото: avito.ru

Коттедж площадью 260 квадратных метров продают под Барнаулом в закрытом поселке Фирсова Слобода за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Дом имеет основной парадный вход и дополнительный выход на территорию участка. На первом этаже с отдельным входом: просторная кухня-столовая, гостиная, прихожая, санузел, гардеробная, небольшая спальня. На втором этаже: две просторные спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия", — говорится в объявлении.

На цокольном этаже находится инженерное оборудование дома.

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Коттедж находится на участке 15 соток, где расположена благоустроенная баня с кухней и комнатой отдыха, беседкой-барбекю, раковиной. Есть бассейн. Также имеется гаражный комплекс на два автомобиля, мастерская, дровяник.



