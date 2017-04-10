Фото: avito.ru
Коттедж площадью 260 квадратных метров продают под Барнаулом в закрытом поселке Фирсова Слобода за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Дом имеет основной парадный вход и дополнительный выход на территорию участка. На первом этаже с отдельным входом: просторная кухня-столовая, гостиная, прихожая, санузел, гардеробная, небольшая спальня. На втором этаже: две просторные спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия", — говорится в объявлении.
На цокольном этаже находится инженерное оборудование дома.
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Коттедж находится на участке 15 соток, где расположена благоустроенная баня с кухней и комнатой отдыха, беседкой-барбекю, раковиной. Есть бассейн. Также имеется гаражный комплекс на два автомобиля, мастерская, дровяник.
Комментарии
первый наф!!
Цена приличная, а ни одного фото внутренней обстановки нет
а внутри трусы на веревках и котики)))
Цена вполне адекватная! Это вам не домик охотника в лесу)))
это реклама? или для чего эти новости публикуются?
За эту цену можно в Калифорнии (да и в любом месте, где климат поудачнее и места покрасивее) отличный дом взять, такой же квадратуры и с бассейном получше.
грустно однако там похоже живется