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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника Вербное воскресенье освятил вербы, которые принесли прихожане в храм Христа Спасителя. Об этом пишет ТАСС.

"Пусть дух этих великих евангельских событий о подвиге Господа и Спасителя нашего пребывает с каждым из нас, укрепляя в нас веру и мирный дух. С праздником поздравляю вас", — сказал священнослужитель.

Отметим, что в этом году праздник Вербное воскресенье отмечают 9 апреля. После этого праздника начинается Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя Великого поста. В эти дни верующие должны помнить о страданиях и смерти Иисуса Христа. Пасху в 2017 году будут отмечать 16 апреля.